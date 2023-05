Basket : le BBD "déterminé" malgré des blessés reçoit Antibes pour le début des playoffs

"Je préfère voir le bon côté des choses, on a une cartographie d'équipe différente. On avait tendance à jouer costaud [...] on va utiliser les forces de chacun pour mettre en difficulté l'équipe adverse", Alexandre Ménard s'adapte encore une fois avant le début des playoffs. Il va devoir se passer de Louis Cassier, le pivot est blessé à l'abducteur gauche et sera absent pour la fin de saison. Il rejoint à l'infirmerie Cheikh Sane.

Premier match à domicile

Cela faisait six ans que cela n'était pas arrivé pour Boulazac "rien que d'en parler, j'en ai des frissons", reconnait Alexandre Ménard qui connaît la saveur particulière de ces rencontres. D'autant plus, que le premier match se joue à domicile, au Palio, "c'est un exhausteur de goût indiscutable, on sait très bien que le Palio s'enflamme vite et que ça porte énormément". Le club a prévu de distribuer des tee-shirts à l'entrée des tribunes pour que les supporters soient habillés pareil pour la rencontre.

Match retour à Antibes ce lundi

Les Sharks d'Antibes ont terminé 6e de PRO B et a remporté ses deux derniers matchs. L'équipe de la Côte d'Azur vient de retrouver un effectif complet. Antibes recevra le BBD, ce lundi 22 mai.

Pour passer une étape dans les phases finales, il faut remporter les matchs aller et le match retour. En cas d'égalité, un troisième match pourrait être organisé ce jeudi.

La rencontre débute à 20h ce vendredi, elle est à suivre dès 19h30 sur France Bleu Périgord avec Xavier Dalmont en direct du Palio et Francis Lacour en studio.