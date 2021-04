Basket : le BBD reçoit Cholet concurrent direct pour le maintien en Jeep Elite

Après sa défaite sur le fil ce mardi 20 avril au Portel, Boulazac reçoit ce vendredi 23 au Palio un adversaire direct pour le maintien. Ce match en retard de la 11e journée de Jeep Elite se joue à huis-clos mais il est retransmis en direct et en intégralité sur France Bleu Périgord à partir de 19h30 avec Francis Lacour et Christian Lacombe.

Les basketteurs du BBD viennent d’enchaîner cinq défaites de suite. Ils sont 18e et derniers du classement de Jeep Elite. De son côté, Cholet est 16e. L'équipe du Maine-et-Loire reste sur quatre défaites consécutives mais l'entraîneur périgourdin, Thomas Andrieux, se méfie de Cholet : "cette équipe possède sur le papier énormément d'atouts [...] c'est une équipe très physique et très athlétique [...] on saura qu'on aura un gros challenge ce vendredi soir".

Thomas Andrieux, entraîneur du BBD

Boulazac peut compter ce vendredi soir sur le renfort de l'international centre-africain Max Kougère. Il vient d'arriver en Dordogne en tant que pigiste médical pour remplacer Kevin Harley, blessé au mollet et indisponible plusieurs semaines.

Max Kouguère remplace Kevin Harley blessé au mollet

Le Boulazac Basket Dordogne enchaînera la semaine du 26 avec deux nouvelles rencontres : Boulogne le mardi 27 et Strasbourg le vendredi 30.