Basket : le BBD se déplace à Denain pour la 2e journée de PRO B

Le nouvel entraîneur du BBD et son assistant Anthony Stanford

Après la défaite au Palio face à Quimper, le BBD doit réagir ce vendredi 22 octobre pour la deuxième journée de PRO B. Les basketteurs périgourdins ont obtenu leur revanche sur les Bretons en Coupe de France mais ça ne suffit pas pour le coach, Nikola Antic, qui attend plus de régularité et surtout plus d'intensité dans l'attaque de son équipe.

Jules Rambaut est toujours à l'infirmerie

Le Boulazac Basket Dordogne se déplace à Denain dans le Nord ce vendredi soir. Le BBD est actuellement 14e au classement, Denain est dernier. La rencontre est à vivre en intégralité sur France Bleu Périgord dès 19h30 grâce aux commentaires de Xavier Dalmont depuis le parquet de Denain et en studio avec Francis Lacourt.

Le BBD est toujours privé de Jules Rambaut. L'intérieur est blessé au pied et il doit être au repos pendant six à huit semaines. A ce jour, le staff n'a pas trouvé de pigiste médical pour le remplacer.