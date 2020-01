Basket : le BBD se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de France

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Le BBD a eu peur mais se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de France de Basket. Les joueurs du Boulazac Basket Dordogne s'imposent face à Nancy, club de PRO B, ce mardi 21 janvier, 69 à 67.

Le BBD jouera à Trélazé en Maine-et-Loire, les quarts de finale les 21 et 22 mars prochain. Boulazac s'est qualifié ce mardi 21 janvier comme Nantes et Châlons-Reims. Il reste un match à jouer entre Boulogne Levallois et Bourg-en-Bresse le mercredi 29 janvier à 20h30.

Ces quatre clubs rejoignent Dijon, Limoges, Strasbourg et Monaco en quarts de finale. On ne connait pas encore les affiches.