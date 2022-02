Basket - Le bon début de saison des espoirs du Limoges CSP

Dans 100% CSP ce mercredi, on prend des nouvelles de l'équipe espoirs. Ça se passe plutôt très bien pour les jeunes pousses limougeaudes puisque les moins de 21 ans sont en train de réaliser une grosse série et sont d'ailleurs 5e de leur championnat. Leur entraineur Arnaud Tessier, répond aux questions de Jérôme Ostermann.

France Bleu : Avant de parler de la deuxième partie de saison, qui a bien débuté avec cette victoire des espoirs, samedi à Gravelines. Votre regard sur la première partie de saison de vos protégés ?

Arnaud Tessier : La première des choses, je pense, c'est qu'il y a un bon groupe. Un bon groupe, déjà dans l'investissement, dans le travail. Comme j'avais dit au début de l'année, je sentais qu'il y avait quelque chose avec ces garçons. Ça a mis un peu de temps à se traduire au niveau des résultats, du contenu, et au fur et à mesure, on voit que ça avance. On est sur une septième victoire d'affilée. Actuellement, on a 11 victoires, 5 défaites, on a effectué 10 matchs à l'extérieur, six à domicile. Donc on va dire que le travail paie. Et puis ça avance petit à petit.

Les garçons font preuve de caractère

La victoire à Gravelines, on a vraiment l'impression que collectivement, vous étiez un ton au dessus de votre adversaire

Oui, tout à fait. En plus, je pense que Gravelines, c'est une bonne équipe. Son classement ne reflète pas la valeur sur le papier. Après, ils ont du mal à jouer un peu ensemble, comme d'autres équipes des fois à un niveau supérieur. Nous, en plus il nous manquait Mehdi Bellil, qui est parti en sélection d'Algérie. Notre joueur le plus expérimenté parce qu'on avait aucun dernière année sur le terrain. Donc pour nous, c'est bon signe. C'est une victoire importante parce que c'est aussi là qu'on voit que les garçons font preuve de caractère : un petit peu dans le dur, un petit peu bousculés, pas de rythme à cause du covid et du match manqué contre Pau et on ramène une victoire supplémentaire, donc c'est très bien pour l'équipe et pour le club. Et pour la suite.

La suite, justement, c'est la deuxième partie de saison. Le club va pour la deuxième fois organiser le trophée du futur. Donc quoiqu'il arrive, vous y serez. Mais vous êtes bien parti pour y aller quoiqu'il arrive sportivement. Quelles sont vos attentes ? Que les progrès continuent, tout simplement ?

Les attentes, elles sont claires. C'est de se qualifier par rapport à notre saison, on est évidemment dans les clous actuellement. D'avoir le meilleur classement possible parce que le classement sur 34 journées reflète aussi la qualité d'un groupe, de travail et d'investissement qu'ils ont pu mettre. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de continuer. Match après match, d'aller chercher la 8e victoire samedi contre Nanterre. On prend les matches les uns après les autres. Après, on a des moments un peu difficiles parce que bon, on a Mehdi absent pour la sélection d'Algérie, donc absent pendant trois matchs. On a Youssef Khayat qui va être absent aussi deux matchs. Mais ça, c'est au contraire, très intéressant parce que ça permet à d'autres de se montrer. C'est quand on est un petit peu amputé de certains joueurs majeurs qu'il faut faire preuve de caractère et ça nous prépare pour le trophée du futur.