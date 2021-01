Basket : le Boulazac Basket Dordogne affronte Gravelines Dunkerque

Les joueurs du Boulazac Basket Dordogne affrontent Gravelines-Dunkerque ce vendredi soir en match en retard de la 12e journée de Jeep Elite. Le match à huis-clos est à vivre en intégralité sur France Bleu Périgord dès 18h45 avec Xavier Dalmont aux commentaires et Francis Lacour.

Le BBD n'a pas gagné un seul match depuis le début de cette saison perturbée à cause du coronavirus. Il doit faire face également à un certain nombre de blessures dans ses rangs : Aaron Best, Edgar Sosa et Kévin Harley sont absents.

Boulazac vient d'engager de manière permanente son pigiste médical Cameron Wells. Il a recruté également un nouveau pigiste médical, l'aillier Jérémy N'Zeulie, double champion de France avec Châlon-sur-Saône et Nanterre qui revient de plusieurs mois d'absence après une blessure au genou.