Basket : Le Boulazac Basket Dordogne se qualifie pour les demi-finales de la Leader's Cup

L'aventure continue en Leader's Cup pour Boulazac. Les joueurs du BBD se sont imposés une nouvelle fois face à Aix-Maurienne au match retour sur le score de 73 à 56. Le Boulazac Basket Dordogne affrontera Lille en demi-finales. On n'a pas encore les dates du match aller et du match retour. L'équipe de basket de Lille est dans le haut du classement de PRO B, elle est actuellement 2e et le BBD est 13e.

D'ici là, le BBD se déplace à Antibes vendredi pour la 4e journée de championnat de PRO B.