Basket - Le calendrier des playoffs se dessine pour la JDA Dijon

La JDA Dijon, assurée de terminer dans les quatre premiers du championnat Elite et d'avoir l'avantage du terrain, commence à y voir plus clair sur son calendrier pour les phases finales. Le premier match aura lieu le dimanche 21 mai, au Palais des sports. On fait le point sur le calendrier.

Vendredi 12 mai 2023, la JDA Dijon publie sur ses réseaux sociaux un calendrier prévisionnel pour les playoffs. Actuellement quatrième du championnat, la Jeanne s'est assurée, en battant Gravelines-Dunkerque , de terminer dans le top 4. Il lui reste un match à disputer en saison régulière, mardi 16 mai, en déplacement au Portel. Premier match le dimanche 21 mai Pour l'instant, le classement n'étant pas encore figé, la Jeanne ne connait pas son adversaire. Elle est en revanche certaine d'avoir "l'avantage du terrain", c'est-à-dire de recevoir deux fois, en cas de match décisif. Le premier match des quarts de finale aura ainsi lieu le dimanche 21 mai, au Palais des sports de Dijon. "(15h15 ou 17h)", précise le club à propos de l'horaire. Le match 2 aura lieu à l'extérieur mardi 23 mai. En cas de match décisif, il se déroulera au Palais des sports de Dijon, le jeudi 25 mai. Et pour la suite, comme on l'entend souvent dans le monde du sport, "prenons les matchs les uns après les autres ...".