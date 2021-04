Basket : le capitaine DeAndre Lansdowne annonce sa prolongation de contrat à Strasbourg dans une vidéo décalée

DeAndre Lansdowne est arrivé l'été dernier pour jouer en Jeep Elite à Strasbourg. L'ailier américain de 31 ans a donné satisfaction au staff, qui a souhaité lui faire poursuivre l'aventure à la SIG. En sortie de banc, il affiche des statistiques très convenables tant en Jeep Elite (10,4 points, 2,8 rebonds et 1,5 passes décisives par match), qu'en Ligue des champions (10,8 points, 2,3 rebonds et 2,3 passes décisives).

Le capitaine strasbourgeois annonce sa prolongation de contrat de deux ans dans une vidéo originale publiée par la SIG, où il passe un entretien pour décrocher un emploi.

Dans un communiqué, le président Martial Bellon se réjouit de cette signature : "DeAndre incarne des valeurs cardinales qui sont essentielles pour moi et qui malheureusement deviennent de plus en plus rares : le respect du club et du maillot, l’esprit d’équipe, l’engagement collectif, la ferme volonté de gagner… et la bonne humeur au quotidien. Au-delà d’être un très bon joueur, DeAndre souhaite s’inscrire dans la durée avec nous et je suis certain que nous partagerons ensemble des grands moments sportifs et humains".