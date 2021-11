Basket - Le capitaine du Limoges CSP Nicolas Lang dans la sélection française du All Star Game

Il est "on fire" depuis le début de la saison. Le capitaine du CSP Nicolas Lang n'en finit plus de se faire remarquer. Ce vendredi, le sélectionneur Vincent Collet a annoncé l'équipe française qui concourra lors du All Star Game, événement qui se déroule à Paris fin décembre. Et parmi les joueurs, on retrouve Nicolas Lang.

Et ce n'est pas tour, puisque le joueur originaire d'Alsace est sélectionné pour le Three Point Shooting, un concours qui détermine celui qui arrive à mettre le plus de points en une minute.

La fin d'année de Nicolas Lang sera donc bien remplie, après sa sélection en équipe de France en ce mois de novembre.