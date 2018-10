Caen, France

Le CBC reçoit Rouen lors de la troisième journée de la Leaders cup ce mardi soir à 20h. Il s'agira du premier match du Caen Basket Calvados dans sa salle depuis la fin de saison dernière.

Le Palais des Sports a été indisponible pendant l'intersaison afin de permettre des travaux et de changer le parquet.

Antoine Michon ne cache pas sa satisfaction d'avoir enfin son vestiaire et sa salle à disposition. Le coach du CBC espère même qu'elle apportera un regain de combativité à ses joueurs malgré l'absence de B.J. Monteiro.

"C'est ce qui donne l'importance de ce match-là parce qu'un premier match à domicile, c'est toujours un moment important pour le départ d'une saison. On a perdu en plus nos deux premiers matchs à l'extérieur (A Evreux et à Rouen). Cette compétition-là, je la prends vraiment comme la continuité de la préparation mais à domicile on se doit de montrer des attitudes, des comportements qu'on a montré à l'extérieur par séquence et qui était vraiment très bien.

Par contre, des fois, on a baissé les bras et ce comportement-là, j'espère que l'environnement de ce Palais des Sports va nous permettre de ne pas baisser les bras et de prendre des attitudes de combattants, un petit plus que ce que l'on a montré sur les deux premiers matchs."

Ce Vendredi, ce sera au tour des Vikings du Caen Handball de retrouver sa salle face à Saran à 20h30 lors de la quatrième journée de Proligue.