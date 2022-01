Basket - Le clasico sur beIN Sport : Rémi Reverchon, "on sait que le basket à Limoges, ça marche"

Une fois n'est pas coutume, France Bleu Limousin tend son micro à la télévision. En l'occurrence beIN Sport qui ce dimanche va retransmettre son tout 1er clasico du basket français entre le Limoges CSP et Pau-Orthez. Le journaliste Rémi Reverchon répond à nos questions. Interview.

Rémi Reverchon, Limoges et Pau ne sont plus en haut de l'affiche. Pourquoi s'intéresser à ce match ?

L'intérêt, c'est de montrer qu'à beIN, même si on a une ADN NBA, on a avant tout une ADN basket. On connait un peu ce sport et quand dans la troupe, tu as Jacques Monclar, Eric Micoud, Chris Singleton, Audrey Sauret, on sait ce que représente un clasico Limoges-Pau et on veut le mettre en avant. Même si ce n'est pas un ASVEL-Monaco d'aujourd'hui, c'est un match qui a toujours un sens particulier dans le basket français. Ce serait faire preuve de méconnaissance du basket que de ne pas vouloir diffuser un match pareil.

Lors de ce clasico, un nouveau consultant beIN va débuter et on le connait bien car il a commencé ce métier à France Bleu Limousin il y a déjà 10 ans...

Fred Weis nous rejoint pour la couverture de la Betclic Elite et nous en sommes ravis. Il va faire ses grands débuts chez nous pour ce clasico. On jette un limougeaud dans le grand bain sur un clasico. Je pense qu'il sera pas mal.

A partir du moment où on diffuse le CSP, le match va fonctionner

C'est le 5e match du championnat de France que vous diffusez depuis que beIN Sport a les droits et déjà le 3e avec le Limoges CSP. Comment l'expliquez-vous ?

Il y a plusieurs raisons. La 1ère, c'est bien sûr l'engouement pour le basket à Limoges qu'on ne découvre pas. Encore une fois, on connait le basket à beIN. On sait que le basket à Limoges, ça marche. On sait qu'à partir du moment où on diffuse le CSP, le match va fonctionner. A côté de ça, il y a des contraintes de calendrier. Il y a des histoires de coupe d'Europe et notamment d'Euroleague pour l'ASVEL et Monaco. Pour l'instant, on a choisi ce créneau du dimanche après-midi pour diffuser les matchs. Les équipes ne sont pas toutes toujours disponibles le dimanche. Tout ça fait qu'on diffuse beaucoup Limoges pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on diffusera Limoges 3 fois sur 5 tout au long de la saison mais on ne s'en plaint pas parce que c'est un truc qui marche et on le sait.

Justement, au delà du Limoges CSP, comment ça marche en terme d'audiences depuis que vous diffusez le basket français ?

En terme de chiffre, on a l'habitude de ne pas communiquer sur nos audiences à beIN Sport. Ce qui est important pour nous, c'est avant tout la satisfaction des abonnés et on se rend compte qu'on a réussi à créer une case basket hyper forte le dimanche soir en liant le championnat de France à la grosse affiche NBA du dimanche. On a une affiche de Betclic Elite aux alentours de 17h, 18h ou 19h selon les horaires du match NBA qui suit. Je pense qu'on a créé un vrai truc pour les passionnés de basket. Le meilleur exemple de tout ça, ça va être le dimanche du 13 février avec une affiche Betclic Elite (ASVEL-Monaco) avant une affiche NBA puis la soirée du Super Bowl qui est un gros truc pour nous depuis 10 ans. Je pense que cette case, ça va être porteur parce que ça va amener les gens qui chez nous sont fan de NBA à arriver un peu plus tôt, voir un bout de match et se dire que c'est pas mal en fait le basket français. Ça peut amener du monde.

C'est notre pari et je suis persuadé que ça peut fonctionner

On sait qu'en France, il y a plus de fan du basket NBA que du basket français. Cette passerelle que vous créez, est-ce un enjeu majeur pour ce sport en France ?

Je ne sais pas si on peut avoir la prétention de représenter un enjeu majeur pour le basket français mais j'ai envie de croire qu'on peut être un facteur déclencheur de plein de choses. L'affiche de NBA attire beaucoup de monde le dimanche soir. On le sait. Mécaniquement, tu as ce public NBA qui va peut-être arriver un peu avant. Je pense sincèrement que c'est un truc qui peut marcher. En plus, on a chez nous des consultants multifonctions. Typiquement, un Chris Singleton qui est maintenant très labélisé NBA est américain. Il a son accent. Il nous fait marrer. Mais il ne faut pas oublier que Chris a coaché pendant des années en France. C'est un mec qui connait très bien ce championnat. Je pense que notre public qui suit la NBA va vite se rendre compte que c'est cool aussi de suivre le championnat de France. En tout cas, c'est notre pari et je suis persuadé que ça peut fonctionner.