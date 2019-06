Basket : le club de Saint-Chamond vise la montée en Pro A d'ici 2022

Saint-Chamond, France

Le championnat de Pro B s'est terminé la semaine dernière, mais le club de Saint-Chamond pense déjà à la suite. Avec une ambition assumée et affichée : celle de la montée en Pro A d'ici 2022, date de l'entrée dans la nouvelle grande salle des sports de la ville. Mais le club veut monter les étapes les unes après les autres : "On construit années après années, en mettant les briques les unes après les autres, on n'a jamais voulu brûler les étapes et c'est toute la philosophie de ce club", précise Yannick Richier, le superviseur du SCBVG.

Et pour ça, le staff s'active déjà pour assurer l'avenir : "On a monté un projet à horizon 2022, c'est un cap qu'on s'est donné et qui correspond à l'arrivée dans la nouvelle salle, _pour mettre en place des choses et évoluer dans cette période-là_. Et pourquoi pas penser à une éventuelle montée en Jeep Elite d'ici quelques temps", détaille Yannick Richier.

Une centre de formation pour le club

Pour accéder au plus haut niveau du championnat de basket français, le club de Saint-Chamond doit notamment se doter d'un centre de formation et le faire labelliser. Le démarrage de ce centre commence dès la saison prochaine, avec une équipe de garçon de moins de 18 ans en championnat de France, une première pour le SCBVG. "Les places sont chères dans ce championnat et on a réussi à en avoir une", continue le superviseur.

Dans le cadre de ce développement pour 2022, l'entrée dans cette nouvelle salle est également un point important. La salle a été financée par Saint-Étienne Métropole mais le staff du SCBVG assure que le club ne changera pas de nom. "Il n'y a pas de projet précis de changement d'identité pour l'instant. Peut-être un jour, mais après ça dépendra si le club devient un vrai club de la métropole, on en n'est pas encore là aujourd'hui", termine Yannick Richier.

La saison prochaine aura donc une très grande importance pour le club de Saint-Chamond. Il va y avoir du mouvement du côté des joueurs : Omar Abada, Malik Cooke et Makram Ben Romdhame risquent de partir. En revanche, Guismay Paumier, Jonathan Hoyaux, Mathieu Guichard et Matteo Legat restent au club. Le coach, Alain Thinet a lui aussi prolongé avec les couramiauds pour deux nouvelles saisons.