Basket : le comité de la Loire annule son traditionnel camp cet été à Montbrison

C'est un coup dur pour les jeunes amateurs de basket dans la Loire. Le comité départemental annule son traditionnel camp de basket cet été à Montbrison. Les sports de contact et de combat étant toujours interdits, le flou persiste autour des dates de reprise qui devraient être annoncées le 21 juin. Dans ces conditions, le comité départemental ne peut pas organiser son camp, explique la présidente du comité Claudine Zentar.

"Pour le moment, on n'est pas sûr de pouvoir rejouer au basket. C'est à dire que les entraînements individuels sont autorisés mais on n'est pas persuadé de pouvoir organiser des matches prochainement. Et puis, la deuxième raison c'est que le camp basket c'est aussi d'autres activités. Et pour le moment, les activités annexes on n'est pas persuadé non plus d'y avoir accès."

La chose qui m’inquiète le plus c'est pour les petits clubs, il manque quand même un certain apport financier. - Claudine Zentar, présidente du comité basket de la Loire

"La chose qui m’inquiète le plus c'est pour les petits clubs car il manque quand même un certain apport financier. Le 22 juin, on saura si on peut reprendre mais pour les conditions sanitaires on ne saura pas. Par exemple, il faudrait un manager Covid dans chaque club. Et on a des tout petits clubs. Dans ces clubs là, trouver un manager Covid c'est simplement impossible."

100 euros par famille pour reprendre une licence

Dans ce contexte, le député Génération.s de la Loire Régis Juanico, en collaboration avec le sénateur PS de la Creuse Jean-Jacques Lozach, propose la création d’un fonds de solidarité pas seulement pour les sports les plus riches comme le foot, la simplification du recours au mécénat avec des réductions fiscales, et la mise en place d’un chèque sport de 100 euros pour aider à la reprise d'une licence dans un club à la rentrée, basket ou autre.

"Le chèque sport on l'a imaginé sur la base de 100 euros par famille. Après tout dépend de la composition de la famille, s'il y a plusieurs enfants ou plusieurs pratiquants. Mais l'idée est d'accompagner l'acte de reprise ou de prise de licence dans un club. Et donc, c'est un effort substantiel de l'ordre de 800 millions et 1 milliard d'euros au niveau national."

Les familles voudront peut-être s'assurer que leurs enfants pourront bien rentrer à l'école ou tout simplement faire d'autres activités culturelles moins à risque. Et ça, ce serait catastrophique pour les clubs sur notre territoire. - Régis Juanico, député de la Loire

"Car les circonstances sont exceptionnelles. Il faut aider les familles. A la rentrée, elles peuvent très bien arbitrer et décider de ne pas remettre leurs enfants dans les clubs pour s'assurer déjà qu'ils pourront bien rentrer à l'école, ou tout simplement privilégier d'autres activités culturelles moins à risque. Et ça, ce serait catastrophique pour les clubs sur notre territoire."

Les propositions du député de la Loire et de Jean-Jacques Lozach pourraient être retenues par la ministre des Sports qui doit présenter son plan de relance dans les quinze jours environ.