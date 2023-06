Basket - Le couteau-suisse slovène Gregor Hrovat prolonge avec la JDA Dijon

Après David Holston , un autre joueur majeur de la JDA Dijon prolonge son contrat. Le slovène Gregor Hrovat (28 ans), arrivé à l'été 2022, sera dijonnais pour (au moins) une saison supplémentaire. Le club l'a officialisé jeudi 8 juin 2023. Quand on est supporter, c'est le joueur qu'on adore avoir dans son équipe, et que l'on déteste quand il est en face. Aussi filou, malicieux et roublard que talentueux et polyvalent. Capable de jouer sur les postes 2 et 3, le couteau-suisse a réalisé une première saison pleine sous le maillot dijonnais, avec 11,9 points en moyenne en Elite, et une évaluation de 13,8.

Les réactions à cette prolongation, publiées sur le site de la JDA Dijon

Fabien Romeyer : « Dans un championnat qui s’annonce de plus en plus concurrentiel, nous sommes toujours animés à l’idée de garder une solide ossature d’équipe, aussi bien en termes de staffs que de joueurs. A l’image de David Holston, nous avions fait de Gregor une priorité dans la construction de l’effectif pour la saison prochaine. C’est un joueur à l’état d’esprit irréprochable sur et en dehors du terrain, un véritable battant hors pair qui va continuer de nous apporter du positif. Gregor est un joueur important dans notre effectif puisqu’il a une palette de jeu très complète et, comme nous l’avions fait en milieu de saison avec l’arrivée de Matt Mobley, il continuera d’évoluer principalement sur le poste 3, où sa connaissance du championnat et de la BCL seront des atouts majeurs pour la JDA. »

Gregor Hrovat : « Je suis vraiment très heureux et fier d’annoncer que je reste pour une saison de plus à Dijon ! La saison dernière, nous sommes parvenus à atteindre tous nos objectifs principaux mais nous avions quand même le sentiment que nous pouvions faire encore mieux. Ce sentiment là, c’est ce qui va me pousser à travailler encore plus dur pour revenir la saison prochaine prêt à me battre comme jamais. Vivement la reprise, à bientôt Dijon !! »