Basket - Le CSP pourra compter sur un Wilfried Yeguete en forme pour affronter Bourg-en-Bresse

Après un an sans jouer suite à une blessure et après la naissance de son premier enfant, il a fallu un peu de temps à Wilfried Yeguete pour retrouver le rythme et toutes ses sensations. Mais depuis plusieurs semaines, il est l'un des meilleurs joueurs du Limoges CSP, comme lors du dernier match de championnat face à Gravelines . "Wilfried joue très bien, j'aime quand il joue comme ça, c'est un joueur très solide", résume son entraîneur Massimo Cancellieri.

Face à Gravelines, Wilfried Yeguete n'a marqué que 5 points mais a terminé avec 18 d'évaluation. Cela dit tout son impact sur le jeu. "J'essaie de faire beaucoup de passes", explique l'intéressé, "j'ai l'habitude d'avoir une vision assez bonne en tant qu'intérieur et après le reste viendra. Je pense qu'offensivement je peux faire mieux, être plus agressif. Sur les lancers-francs. Pas prendre 15 ou 20 shoots par match, mais je pense que je peux faire la différence plus souvent. Et je dirais aussi être constant tout le long du match".

Un impact grandissant

Cet impact grandissant de Wilfried Yeguete n'a pas échappé à son capitaine Nicolas Lang : "Il est ultra important pour nous. Quand il sort du terrain, des fois on a beaucoup de mal parce qu'il apport sur le jeu de passes, les rebonds, sur l'expérience."

Et s'il a encore un an de contrat avec le CSP, Wilfried Yeguete ne veut pas regarder si loin : "Au début c'était un peu difficile, mais là ça va mieux. Je me sens mieux et je veux faire une saison complète et voir comment ça se passe. Continuer à jouer et être performant à chaque match."

Un Wilfried Yeguete concentré sur l'instant présent, et sur le match de ce samedi à Bourg-en-Bresse. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin dès 19h50 avec l'avant-match (coup d'envoi 20h).