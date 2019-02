Basket, le derby de Chalosse

Département Landes, France

Tout baigne pour Dax Gamarde - Dax Gamarde FB

Et que ça file pour les rouge et noir de Dax Gamarde! La bande du président Lamaignère a encore accru son avance sur les Ollones. Désormais le rayés de Chalosse comptent trois longueurs sur leur poursuivant immédiat qui samedi reçoit le 10è. L’Elan Souémontain Mongaillardais fait également belle saison même si les autres chalossais sont hors de vue du bateau amiral gamardais. Ce choc de championnat a un petit gout de Coupe des Landes bien sûr mais c’est au-delà de la confrontation et du derby une marche de plus à grimper pour les gamardo- dacquois qui visent les phases finales et l’accession à la nationale 1. Dax Gamarde n’a perdu que deux fois cette saison, et jamais sur son parquet. L’Elan s’est imposé trois fois à l’extérieur, à Marmande, Rezé et Agen. Hors de leurs bases les souémontains mongaillardais n’ont jamais pris de taule bien au contraire, et sauf à deux reprises les joueurs du président Darbo se sont inclinés par de très petits écarts. Dax Gamarde ce soir pour filer vers le paradis. L’Elan ce soir pour faire tomber le leader et rester au contact du haut de tableau.