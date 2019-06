Basket : le Français Tony Parker met un terme à sa carrière

Tony Parker a annoncé ce lundi la fin de sa carrière sportive. Le basketteur français, âgé de 37 ans, a confié ressentir une "grande émotion". "Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA", a-t-il posté sur Twitter.

Quadruple champion de NBA, champion d'Europe avec les Bleus

Tony Parker a essentiellement fait carrière aux États-Unis. Arrivé en NBA en 2001 à l'âge de 19 ans après une formation à l'Insep et deux saisons en France au PSG Racing, Parker s'est rapidement imposé aux Spurs de San Antonio. Avec eux, il a remporté quatre titres de champion NBA, et a été sélectionné à six reprises pour le All-Star Game, qui récompense les meilleurs joueurs de la ligue. Il a été élu MVP (meilleur joueur, ndlr) des finales NBA en 2007. Il est le premier joueur français à avoir été sacré champion NBA et également le premier joueur européen récompensé par un titre de MVP des finales. Depuis 2018, il évoluait aux Charlotte Hornets, aux côtés de son compatriote Nicolas Batum.

Le basketteur a également mené une belle carrière internationale sous le maillot de l'équipe de France, avec laquelle il a gagné le championnat d'Europe en 2013. Il avait pris sa retraite internationale en 2016, après un quart de finale aux JO de Rio.

Reconversion dans le milieu des affaires

Tony Parker, devenu l'un des sportifs français les plus riches grâce à son salaire aux Spurs (12 millions de dollars par saison lors de ses grandes années) et à de nombreux contrats publicitaires, a d'ores et déjà entamé sa reconversion dans le monde des affaires. Il est président et actionnaire majoritaire du club français de basket de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne et du club féminin du Lyon ASVEL féminin. Depuis peu, il est aussi propriétaire de la société qui gère les remontées mécaniques du domaine skiable de Villard-de-Lans, près de Grenoble.

Marié entre 2007 et 2010 avec l'actrice américaine Eva Longoria, héroïne de la série "Desperate Housewives", le basketteur fit aussi la une de la presse "people" à cette époque. Il s'est remarié en 2014 avec une Française et a fondé une famille de deux enfants.