Basket : le francilien Victor Wembanyama ne participera pas à la Coupe du monde avec l'équipe de France

Le francilien, star montante du basket Victor Wembanyama ne participera pas à la coupe du Monde du 25 août au 10 septembre 2023 avec les Bleus. Tout juste arrivé chez les San Antonio Spurs , il évoque un choix "difficile" mais "irrévocable" dans le journal l'Equipe ce lundi 26 août.

Préparer la nouvelle saison avec les Spurs

L'ailier fort (2m21) des Boulogne-Levallois Metropolitans 92 parle d'un sacrifice "nécessaire" au quotidien sportif. Il avait été appelé ces derniers mois en équipe de France. Cette décision, il l'a prise "lui-même". "Wenby" a consulté son staff médical, celui de l’équipe de France et son entraîneur.

Le premier joueur français drafté de l'histoire de la NBA explique qu'un mondial aux Philippines, Japon et Indonésie mettrait à mal sa santé. Victor Wembanyama a l'intention de participer à la "Summer League", la compétition de préparation à la saison de NBA qui met en avant les joueurs retenus dans le championnat américain.

Une saison à plus de 80 matchs attend le jeune francilien de 19 ans. D'autant plus que le meilleur joueur de la saison dernière du championnat français se projette aussi sur les Jeux olympiques de Paris 2024 avec les Bleus. Victor Wembanyama, qui était appelé à jouer un rôle important avec les Bleus cet été pour la coupe du Monde, lui qui a débuté avec de très bonnes statistiques (19 points, 8,3 rebonds et 2,8 contres de moyenne en quatre rencontres) en novembre et février.