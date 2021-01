Basket : Le Havre tombe contre le géant Limoges

Un beau parcours, ponctué d'un match à Beaublanc, l'un des temples du basket français. Le STB s'est offert un bel épisode en Coupe de France, jusqu'aux huitièmes de finale de la compétition, ce vendredi 8 janvier 2021. Un stade plutôt réservé aux équipes de l'élite. De quoi renouer avec son glorieux passé le temps d'une soirée.

Très vite, le STB a été dépassé et a couru au score quasiment toute la partie. Sans pour autant être distancé. A la fin du premier quart, les Havrais n'étaient menés que 29-23. Mais derrière le CSP a déroulé et Saint-Thomas n'a pas été loin d'encaisser cent points (99-69).

"On savait que ça allait être compliqué, confirme le coach, Hervé Coudray. On voulait faire le meilleur match possible mais ça n'a pas vraiment été le cas. On a eu des périodes compliquées..."

Le pivot Romain Duport retient lui du positif : "On a fait pas mal d'erreurs, mais on s'est bien défendus avec nos armes. La prestation est satisfaisante finalement, mais bien sûr on doit encore travailler en défense."

La Coupe de France terminée, sur ce match de gala à Limoges, le STB va pouvoir revenir au championnat, auquel le club pensait déjà pendant ce match : "C'était un bon entraînement, on n'avait rien à perdre", confirme le capitaine. Le coach est encore plus clair : "On a deux matches plus importants la semaine prochaine, on voulait surtout éviter une blessure."