Basket : le jeune bordelais Élie Okobo s'inscrit à la Draft pour tenter sa chance aux États-Unis

Élie Okobo, arrière bordelais de 19 ans qui évolue actuellement à Pau-Lacq-Orthez a décidé de postuler à la Draft pour, peut-être, intégrer une franchise américaine. Un bon moyen de se faire connaître.

Élie Okobo est un espoir du basket français. Même s'il est longtemps passé au travers des radars fédéraux, il a commencé dès son plus jeune âge à Mérignac avant de poursuivre en Nationale 1 aux JSA Bordeaux. Il joue même ses premières minutes avec l'équipe pro de Nationale 1 à l'âge de 16 ans, avant de filer en espoirs à Pau.

À l'été 2016, il a disputé le championnat d'Europe U20 avec l'Équipe de France. Il en profite pour devenir le meilleur marqueur français de l'histoire dans cette compétition avec 18,9 points de moyenne. Cette année après avoir signé un premier contrat pro en ProA avec l'Élan Béarnais, il grappille du temps de jeu au point d'intégrer régulièrement la rotation de l'équipe, grâce notamment à son adresse au tir. Un joueur plus que prometteur même s'il tempère : "Je ne me dis pas que je suis jeune, je me considère comme un professionnel qui est censé progresser. Je ne me mets pas de pression sur mon âge, je travaille dur et je vois où ça me mène".

La Draft, une bonne vitrine

S'il se remet actuellement d'une fracture du pied, le jeune bordelais a décidé d'inscrire son nom à la Draft américaine. Le principe, le 22 juin prochain, chacune des 30 franchises peut sélectionner à tour de rôle un joueur prometteur pour l'intégrer à son camp de pré-saison. "Bien sûr c'est un rêve depuis tout petit le basket américain, comme pour tous les basketteurs. Ça peut être un objectif dans un coin de ma tête" confie Élie Okobo.

C'est un moyen aussi d'entrer dans la lumière, Élie Okobo l'avoue : "Les gens sont intéressés par qui met son nom, qui fait quoi et du coup on nous observe plus et ça permet de se faire remarquer". Et si malgré tout il s'estime trop juste, il peut à tout moment retirer son nom et continuer l'aventure avec Pau-Orthez. L'an dernier, 5 joueurs français ont été retenus lors de la Draft.