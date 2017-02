BASKET : le Limoges ABC bouleverse son organigramme, Maxime Bézin n'a plus la responsabilité de l'équipe première

Le Limoges ABC, mal en point en Ligue Féminine 2, a décidé de bouleverser son organigramme. Le coach Maxime Bézin se voit confier de nouvelles responsabilités.

Le coach maxime bezin reste au club mais n'a plus la responsabilité de l'équipe première. c'est Régis Racine, ancien joueur pro et ancien coach de Nanterre ou encore de Châteauroux qui prend les rênes. Le LABC est avant-dernier au classement en LF 2 et aux portes d'une relégation.

Le communiqué du club :