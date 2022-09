Basket : le Limoges CSP 5e budget du championnat de France Elite

La Ligue Nationale de Basket publie ce mercredi les budgets et les masses salariales prévisionnels des clubs de l'Elite et de ProB pour la saison 2022-2023. L'AS Monaco est loin devant avec un budget de plus de 20 millions d'euros. Celui du CSP augmente de 277.000 euros.

Le Limoges CSP est le 5e budget du championnat de France Elite cette saison avec 6.520.000 euros. La Ligue Nationale de Basket a publié ce mercredi les budgets et les masses salariales prévisionnels des clubs pour la saison 2022-2023. Selon elle, le budget médian qui se monte à 5.766.000 euros est le plus élevé jamais constaté en première division dépassant le dernier budget médian record qui datait de la saison 2019-2020, c'est à dire avant la crise du Covid

Monaco, l'Asvel et les Metropolitans 92 sur le podium

Sans surprise, le plus gros budget (et de loin) est celui de l'AS Monaco avec 20.700.000 euros. Derrière arrivent l'Asvel (15.762.000 euros) et les Metropolitans 92 (7.304.000 euros). A l'inverse, les Palois de l'Elan Béarnais, relégué pour raisons financières puis repêchés in extremis cet été, passent eux du 3e au 12e budget.

Pour Limoges, le budget est en hausse de 277.000 euros par rapport à l'an dernier, ce qui n'est pas sans lien avec l'arrivée du nouveau partenaire, Human Immobilier, présenté la semaine dernière.

à réécouter Céline Forté dans 100% Supporter

La masse salariale en légère baisse

La part de la masse salariale représente 28% de ce budget pour Limoges. Avec 1.795.000 euros, c'est un peu moins que l'an dernier (1.820.000 euros). Mais rien à voir là encore avec la Roca Team qui y consacre plus de la moitié de son budget (52%), très loin devant l'Asvel et encore une fois les Metropolitans 92.

Les budgets des clubs du championnat de France Elite - Capture d'écran Ligue Nationale de Bakset