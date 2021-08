Basket - le Limoges CSP attaque fort en tournée à Andorre

Andorre, pensionnaire de l'EuroCup, et le terrible FC Barcelone, finaliste de l'édition 2021 de l'Euroleague, club au 56 titres. Ce sont bien les deux adversaires du Limoges CSP lors des deux premiers matchs amicaux de présaison de l'équipe. Le plateau est relevé. C'est en bus que les joueurs ont pris ce samedi la direction de la principauté d'Andorre pour ce premier tournoi.

Ce choix n'est pas anodin. Il reflète la philosophie du nouveau coach de Limoges, Massimo Cancellieri, selon le directeur sportif de l'équipe Crawford Palmer. "Souvent, en France, les calendriers de pré-saison sont établis en avril ou en mai. Ils étaient faits selon les souhaits de Medhy Mary. _Avec l'arrivée de Massimo, l'idée n'est plus de faire des affrontement progressifs, mais les mettre en difficulté dès le début_."

"Je ne suis pas adepte de l'école Montessori, je veux choquer les joueurs dès le début" - Massimo Cancellieri

Exit donc Tours, équipe initialement prévue pour le premier affrontement, et place donc à Andorre et Barcelone. "Je veux mettre l'équipe dans un esprit de compétition. Je veux que les joueurs comprennent qu'à chaque rencontre, nous devons faire comme si nous rencontrions une équipe d'Euroleague." Un test donc pour le coach, qui n'a jamais rencontré ces deux équipes. Un test pour les nouvelles recrues comme Horace Spencer, le pivot américain, remplaçant numérique de Jerry Boutsiélé, parti à Monaco. "Ces deux rencontres sont un bon test pour mon niveau de basket. J'ai joué en Argentine et en Turquie, mais contre une équipe calibrée Euroleague, je veux voir comment je réagis, et comment mon équipe réagit" estime l'américain.

Même si les deux équipes reprennent aussi leur saison, il y a fort à parier que le CSP va souffrir. Qu'importe pour Nicolas Lang, le capitaine du CSP. "La présaison ne t'apporte aucune vérité, même si évidemment, il y a des enseignements à tirer."

"Quand tu as l'occasion de jouer le Barça, tu ne te poses pas non plus la question de savoir si tu es prêt ou pas." - Nicolas Lang

Il pense à la fois aux jeunes joueurs, "qui ne deviendront peut-être pas pros, mais qui auront joué contre le Barça. Même moi, je n'ai jamais atteint ce niveau" souligne le capitaine. Le coach indique vouloir laisser un peu de patience aux nouvelles recrues, notamment, pour s'acclimater à l'équipe. Ce qu'il veut voir dans ces deux matchs, c'est de l'envie et de la motivation.