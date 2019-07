Basket - Le Limoges CSP boucle son recrutement avec la signature d'un meneur lituanien

Limoges, France

Après l'échec des négociations avec Cholet pour la venue de Killian Hayes, le Limoges CSP n'a pas tardé à trouver une alternative au poste de meneur. Le club de basket limougeaud a annoncé ce mardi la signature d'Ovidijus Varanauskas. Ce meneur lituanien (28 ans, 1m88) a déjà évolué en France, à Gries Oberhoffen en 2016-2017 et à Rouen en 2017-2018 avec qui il tournait à 9,6 points et 4,5 passes en 26 minutes de jeu en moyenne. Ces dernières années, il a aussi joué dans plusieurs clubs de son pays : Sakalai Vilnius (2009-2011), Statyba Vilnius (2011-2013), Juventus Utenus (2014-2015) et Prienu Skycop (2014-2015 et 2018-2019).

Un joueur étranger devra regarder ses coéquipiers des tribunes en championnat

Ce poste 1 est aussi passé par la Pologne à Polpharma Starogard Gdanski (2013-2014) et la saison passée au Trefl Sopot avec qui il valait 12,5 points à 40,5 % à 3 points - 3 passes pour 12,2 d’évaluation en 26 minutes. Ovidijus Varanauskas a également évolué en Italie à Varese en 2015-2016 et en Lettonie à Valmiera en 2016-2017. Son statut de JNFL (joueur non formé localement) va obliger son entraineur à laisser l'un de ses joueurs étrangers en tribune lors des matches de championnat, comme l'explique le directeur sportif Crawford Palmer dans le communiqué du club (voir ci-dessous).

Essentiel de trouver le bon joueur à ce poste clé - Crawford Palmer

Crawford Palmer à propos du nouveau meneur du Limoges CSP : “ La signature de Ovidijus Varanauskas clôture notre recrutement et nous donne _un meneur solide, talentueux, expérimenté et de caractère pour seconder Semaj Christon à la mène_. Il a une science du jeu, notamment dans le jeu de pick-and-roll, très avancée, et peut aussi être une menace à 3-points. Capable de défendre dur, de presser tout terrain, Ovidijus rentre parfaitement dans le style de jeu que nous souhaitons mettre en place cette saison. Son statut de non-JFL/Bosman va nécessiter de faire des choix en Jeep Elite, mais il était essentiel de recruter le bon joueur à ce poste clé, et nous pensons l’avoir trouvé".