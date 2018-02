Limoges, France

Après le décès brutal du président du Limoges CSP le 31 décembre dernier, le club devait se réorganiser. Plus d'un mois après la perte de son homme fort, la direction a dévoilé ce mercredi soir via un communiqué, le nouveau directoire. Un directoire à trois têtes : Youri Verieras, Manuel Diaz et Stéphane Ostrowski.

Le patron d'Emakina intègre le nouveau directoire du Limoges CSP

Youri Verieras, déjà directeur administratif et financier, devient aussi président du directoire. Manuel Diaz, le patron de la société limougeaude Emakina, fleuron de la communication digitale, intègre le directoire en tant que "conseiller spécial du club particulièrement en charge des sujets stratégiques, de communication et d’innovation". Stéphane Ostrowski fait aussi partie de ce nouveau directoire en tant que "directeur des grands comptes et partenaires majeurs". Au niveau sportif, Olivier Bourgain est confirmé à son poste de directeur sportif.

"Changements dans la continuité" selon la formule du club

Jean-Leonard Picot, Président du conseil de surveillance : “Nous avons été rapidement (parfois trop) contactés par différents prétendants à la reprise du club. Outre le fait que le club n’est pas à reprendre, ce qui compte pour nous comme pour tous les limougeauds passionnés de basket est aujourd’hui de donner toutes les chances au Limoges CSP de continuer à se développer dans la continuité et l’innovation. C’est le sens de la nomination de ce nouveau directoire qui a unanimement été désigné comme le meilleur pour poursuivre nos projets. Nous ne remplacerons jamais Fred, il fallait bien au moins trois personnes pour lui succéder.”

Youri Verieras, nouveau Président du directoire du Limoges CSP : “Je suis très honoré de poursuivre le travail et la feuille de route que nous avions établi avec Fred. Nous ne sommes qu’au début de notre plan et je suis intimement convaincu de notre potentiel de développement. Nous formons une belle équipe avec des expertises chacun dans nos domaines. C’est une chance face aux mutations que notre sport commence à vivre. Je suis déterminé à animer ce directoire pour qu’il produise ce que l’on peut faire de mieux pour le Limoges CSP."