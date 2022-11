Basket : le Limoges CSP et Darrin Govens, c'est officiellement fini

"__Le Limoges CSP et Darrin Govens ont décidé de se séparer d’un commun accord. Le club lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière." C'est avec ces deux phrases que le club de basket a officialisé la fin de l'aventure limougeaude de l'Américano-hongrois Darrin Govens.

Le feu couvait depuis quelques semaines

Le meneur/arrière était arrivé à l'intersaison en provenance de Cholet. Mais depuis deux semaines, la situation était critique pour Darrin Govens. Le meneur américain a été sanctionné par le directeur sportif Kevin Anstett et n'avait pas été sélectionné pour jouer contre Blois. Une rencontre était prévue la semaine dernière entre les deux hommes. Il continuait de s'entraîner mais n'avait pas non plus été sélectionné contre Boulogne-Levallois. Certaines attitudes de l'Américano-hongrois posaient problème.