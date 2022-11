Basket - Le Limoges CSP face à l'ogre monégasque

Après la trêve internationale, retour au championnat pour le Limoges CSP avec un match sur le parquet de Monaco. Un énorme défi face au co-leader du championnat. La Roca Team s'est affirmée cet été, et de loin, comme la superpuissance du basket français, avec un budget record de plus de 20 millions d'euros et une masse salariale pas loin d'être 10 fois plus importante que celle de Limoges.

Monaco-Limoges CSP, match à vivre en intégralité à partir de 17h sur France Bleu Limousin.