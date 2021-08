Basket : le Limoges CSP officialise l'arrivée de Gerry Blakes

Après Demonte Harper, voici la deuxième recrue du Limoges CSP. Le nouveau joueur s'appelle Gerry Blakes. L'américain, âgé de 27 ans, évolue au poste de meneur mais aussi d'arrière. Il a passé la saison dernière à Cholet, où il a cumulé treize matchs joués dont trois titularisations. Il a terminé la saison avec 9,1 d'évaluation.

Passé par l'Italie et la Suède

Gerry Blakes a démarré sa carrière à l'Université d'Arizona State en 2014, avant de devenir globtrotter. Il passe par Chypre, puis la Suède où il obtient le titre de champion de Suède 2018 avec l'équipe des Norrkoping Dolphins.

Le californien n'est pas un inconnu du nouveau coach, Massimo Cancellieri. L'Italien l'a vu à l'œuvre dans son championnat lors de la saison 2018-2019, où il évoluait à Cantu. En 30 matchs, il a signé en moyenne 12,3 points, 3,5 rebonds, et 2,9 passes décisives. Il a aussi découvert la Basketball Champions League. L'année d'après, il signé dans le championnat allemand avec de venir en France, à Strasbourg puis Cholet.

Un tandem avec Demonte Harper ?

"Avec Gerry, les choses étaient très claires dès le début" raconte Massimo Cancellieri. "Le club et lui veulent tous deux réussir et faire une bonne saison ensemble en partageant volonté et solidité." Le nouveau coach imagine déjà une sorte de "tandem avec Demonte Harper", ce que confirme le directeur sportif Crawford Palmer. "Il a une capacité de pénétrer les défenses adverses, ce qui nous a manqué la saison dernière, et il peut défendre dur."

"Il cherchait une bonne opportunité pour s’exprimer et faire briller ses coéquipiers, c’est ce que nous avions envie de lui proposer à Limoges."

Pour le voir à l'œuvre, il faudra attendre le mois d'octobre et le premier match face à Nanterre.