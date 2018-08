Limoges, France

Les supporters du Limoges CSP en rêvaient. Le directeur sportif Olivier Bourgain l'a fait ! Il a obtenu la signature du pivot Jamaïcain Samardo Samuels pour deux ans. La saison dernière, il avait bonifié l'effectif Limougeaud et contribué à son bon parcours en championnat (1/2 finales). En 13 matches, il a signé des statistiques intéressantes : 11,6 points à 56% de réussite aux tirs et 4,2 rebonds. Une arrivée rendue possible par le départ d'un joueur historique, le pivot Fréjus Zerbo, qui après 7 années passées au club, repart du Limousin avec 2 titres de Champion de France Pro A, 1 titre de Champion de France Pro B, un match des Champions, et probablement l'amour du peuple vert.