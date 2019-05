Basket - Le Limoges CSP officialise son nouveau directoire et le retour de Richard Dacoury

Limoges, France

Le changement, c'est maintenant au Limoges CSP. Le club de basket limougeaud a officialisé ce mardi à Beaublanc, son nouveau directoire. En présence de Céline Forte, présidente du conseil de surveillance et nouvelle "boss" du club 11 fois champion de France de basket, le nouveau président du directoire Yves Martinez, ancien dirigeant chez Legrand, a présenté son équipe. Une équipe de légendes ! Stéphane Ostrowski sera en charge du marketing. Pierre Fargeaud, qui met de côté son métier d'avocat, est le nouveau directeur juridique et financier. Claude Bolotny retrouve son rôle de responsable du centre de formation. Et Richard Dacoury s'occupera du développement et de la communication. A ce titre, il sera le porte parole de la nouvelle équipe dirigeante.

"Vous m'aurez souvent face à vous" a t-il d'ailleurs lancé au parterre de journalistes présents à cette conférence de presse. "Ou plutôt avec vous" a t-il glissé ensuite. Bien conscient des liens à retisser avec l'environnement et notamment la presse. Mais l'essentiel est ailleurs. Ce sont surtout avec leurs supporteurs et les partenaires que les nouveaux dirigeants veulent travailler main dans la main. Car "le Limoges CSP, c'est une famille" a répété Céline Forte. "C'est important. Il y a eu une petite fracture depuis 1 an et demi. On veut ramener une âme au CSP. Respecter ses valeurs et son histoire. On va respecter toutes nos forces vives. Supporteurs, partenaires, bénévoles, salariés, joueurs et staffs." Une manière de prendre immédiatement le contre pied de la direction précédente qui s'était coupée toute seule d'une bonne partie de l'environnement du club.

Lors de cette conférence de presse, l'émotion s'est aussi invitée lorsque interrogé sur sa proposition de revenir au club après le décès de Fred Forte, Richard Dacoury n'a pu retenir ses larmes. Il faut dire qu'à l'époque, le "Dac" avait reçu une fin de non recevoir de la part des anciens dirigeants, de manière peu élégante. Surtout quand on connaît son CV au Limoges CSP :"Après le décès de Fred, c'était comme une obligation de me proposer à accompagner la nouvelle équipe qui s'était auto-proclamée - sic - Parce que je ne voulais pas que ce club tombe entre de mauvaises mains. C'était peut-être un petit peu trop tôt mais j'avais tellement peur de ça. Des choses ont été dites, notamment que l'offre était en dessous de la valeur du club. Mais c'est totalement erroné. On n'a jamais parlé de chiffre. J'ai juste proposé mes services, en disant que j'avais des amis investisseurs. Je leur ai dit de m'utiliser comme ils voulaient. Je tiens à mettre les choses au clair."

Les nouveaux dirigeants se sont présentés à la presse ce mardi à Beaublanc © Radio France - Jérôme Ostermann

Un Richard Dacoury qui une fois les larmes séchées, a surtout fait part de son immense ambition pour le club :"Quand on est le Limoges CSP, on ne peut pas se satisfaire de ça. En tout cas, moi, je ne pourrais jamais me satisfaire de ça. J'étais d'une époque où lorsqu'on était 3e du championnat, c'était la révolution à Limoges. Il fallait tout casser parce que ça n'allait pas. On perdait 4 matches dans la saison, c'était catastrophique. Certes, c'est une autre époque. Mais on ne peut pas se satisfaire d'une qualification aux playoffs et un Top 16 d'Eurocup. Je suis sûr que notre présidente ne se satisfera pas de ça et ça me va très bien !" A ses yeux, le club doit même rêver d'un retour en Euroleague. "Il ne faut rien s'interdire, ne pas se mettre de barrière. Je veux viser la lune et on verra où ça nous mène."

Tout cela est bien beau mais comment faire ? Les nouveaux dirigeants ne s'en cachent pas. Ils arrivent à peine aux commandes et ont besoin de temps. Un audit du club doit débuter ce mercredi. "On va enfin se mettre sérieusement au travail, avec les coudées franches" explique Richard Dacoury. "Mais on n'a pas de baguette magique. On a besoin de temps et de crédit. Mais je peux vous assurer qu'on part à la baston. Avec Stéphane, on adorait ça. Céline, c'est peut-être la plus accrocheuse d'entre nous." Et à Céline Forte d'abonder :"Je vais à la baston aussi". Si on est dans la vie comme sur un terrain, il n'y a aucun doute là dessus ! Mais les bonnes intentions ne font pas tout. "On veut être un vrai club formateur" précise Céline Forte. Claude Bolotny approuve. Une ouverture de capital ? "C'est beaucoup trot tôt mais cela fait partie des outils qui peuvent être mis en place pour augmenter le budget" précise Dacoury.

Crowford Palmer confirmé comme directeur sportif

Des précisions, il en manque quand même beaucoup pour l'instant. Interrogés sur le retour de Medhy Mary ou sur le maintien de Yacine Aouadi, ils répondront le moment venu. A propos de l'entraîneur François Peronnet, prolongé par les anciens dirigeants, Céline Forte a seulement rappelé qu'il avait encore deux ans de contrat. Son cas semble être pour eux, une véritable épine dans le pied. En revanche, elle a confirmé que Crowford Palmer est bien le prochain directeur sportif du club. Par ailleurs, sa fille aînée Angiolina, présente en qualité de membre du conseil de surveillance, nous a confirmé sa volonté de voir sortir de terre un musée consacré au Limoges CSP, et son envie de créer une Fondation Frédéric Forte, pour continuer à soutenir les associations que son père suivait de près, notamment celles qui luttent contre le cancer.