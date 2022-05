Basket - Le Limoges CSP officiellement qualifié pour les playoffs du championnat Elite

Ils l'ont fait ! Le Limoges CSP est officiellement en playoffs du championnat Elite de Basket ce samedi soir, et sans même jouer. Le CSP profite en fait de la défaite du Mans, qui jouait ce samedi soir un match en retard de championnat contre Monaco. En bataillant et revenant fort sur la Roca Team en fin de match, les Manceaux se sont quand même inclinés 83 à 84 face à une équipe de Monaco assez fébrile sur la fin de rencontre. Ce qui fait que mathématiquement, le CSP ne peut plus être évincé du Top 8.

Un retour après une année sans phases finales

C'est une vraie performance pour les joueurs du coach Massimo Cancellieri. Après une année blanche la saison passée (terminée 9e), Limoges retrouve donc les playoffs. Il reste encore trois matchs de championnat pour déterminer la place exacte du CSP, et donc éventuellement si leur premier match de phase finale se jouera à domicile ou non. Les limougeauds sont attendus sur le parquet de Paris Basket ce mardi, avant de recevoir deux grosses écuries, Monaco (samedi 14/05) et l'ASVEL (mardi 17/05).