Basket - Le Limoges CSP renoue avec la victoire malgré un match poussif face à Nancy

Ce n'était plus arrivé depuis le 28 janvier et la venue de Gravelines-Dunkerque à Beaublanc. Le Limoges CSP a enfin renoué avec la victoire en championnat ce samedi soir. Ce succès face à Nancy 82 à 76, il le doit en bonne partie à son meneur Bryce Jones qui a visiblement retrouvé ses sensations après la trêve internationale. Il a a terminé le match avec 23 points, 5 passes décisives et 24 d'évaluation.

Kenny Kadji a tout donné en défense

Avec 9 points et 4 passes décisives, le nouveau meneur canadien Marek Klassen a plutôt réussi son baptême du feu avec le Limoges CSP. A noter également, la bonne prestation du pivot Kenny Kadji qui au delà de ses 15 points inscrits, a surtout été dissuasif en défense. Si seulement 2 contres lui ont été accordés, il a fait beaucoup de bien en défense alors que l'autre intérieur Wilfried Yeguete a rapidement été touché par les fautes.

"Parfois, on a besoin de ça. Le parfum de la victoire !"

Si ce succès ne dissipe pas tous les doutes, il a au moins le mérite de remettre le Limoges CSP dans le sens de la marche. "Cela va donner de la confiance à l'équipe. Les gars ont essayé. Ils ont fait des erreurs mais ce soir, ça ne compte pas. Parfois, on a besoin de ça. Le parfum, l'eau de toilette de la victoire !" a imagé l'entraineur Massimo Cancellieri après la rencontre. Pour le beau jeu, il faudra attendre un peu.