Basket - Le Limoges CSP renverse les Mets de Wembanyama grâce à un final de folie

Après un après-midi de célébration du titre de champion d'Europe 1993 sur l'esplanade de Beaublanc et le retour de la plupart des héros d'Athènes , les joueurs du CSP avaient une grosse pression. Il ne fallait pas gâcher la fête et renouer avec la victoire pour rester en vie dans la course aux playoffs. Sauf qu'en face, il y avait les Mets de Boulogne-Levallois. L'équipe du sélectionneur Vincent Collet et du futur numéro 1 de la draft NBA Victor Wembanyama.

ⓘ Publicité

Ils ne voulaient pas gâcher la fête et rester dans la course

Mais il n'a pas suffi malgré ses 25 points, 11 rebonds pour 31 d'évaluation. Cette rencontre très accrochée du début à la fin a finalement souri à des Limougeauds qui restaient sur 4 défaites de rang en championnat. Menés de 2 points à 8 secondes de la fin et avec un Nicolas Lang out pour 5 fautes, c'est Bryce Jones qui a eu la responsabilité du dernier tir. Un énorme shoot à 3 points que le géant francilien n'a pas pu contrer, pour le plus grand bonheur des supporters.

Et Bryce Jones embrasa Beaublanc

loading

Le Limoges CSP toujours en vie dans la course aux playoffs

De quoi entrainer une nouvelle éruption du volcan de Beaublanc qui malgré une saison jusque là décevante peut toujours réserver des soirées inoubliables. Ce succès 84-83 est d'autant plus précieux que les concurrents de Limoges ont aussi gagné. Ce succès permet d'entretenir l'espoir à défaut de le renforcer dans la course aux playoffs. Et il éloigne aussi le spectre d'une relégation que certains commençaient à craindre. Une victoire qui offre aussi de nouveaux souvenirs d'une soirée enivrante comme on les aime tant à Limoges.