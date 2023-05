Basket - Le Limoges CSP s'incline encore et sans honneur pour le der de la saison à Beaublanc face à Roanne

Qu'il est bien loin le temps où le public de Beaublanc pouvait se montrer vindicatif quand une équipe de Limoges pouvait être jugée trop éloignée de ses valeurs de combat et de collectif. Ce mercredi face à la Chorale de Roanne venue en Limousin pour garder un mince espoir de playoffs, les joueurs de Massimo Cancellieri n'ont pourtant rien montré. cela. Mais le public est résigné. Une colère ou une tristesse rentrée. Sauf pour les entrées positives et saluées du jeune meneur Hugo Desseignet. La seule lueur de cette soirée.

Un public résigné face à autant de médiocrité

Dans la lignée de leurs sorties précédentes (90 points encaissés en moyenne sur les 9 derniers matchs), le Limoges CSP a donné l'impression d'une équipe qui n'en est plus une depuis longtemps et qui n'essaye même pas de faire illusion pour cette dernière à domicile de la saison. Pas de rébellion quand un Roannais à peine débarqué en France s'est permis de chauffer Beaublanc. Un Bryce Jones qui fait son show et ses stats (36 pts) sous les applaudissements d'une partie du public pourtant averti qu'un joueur seul ne fait pas gagner une équipe. A n'y rien comprendre.

Que les propriétaires fassent le necessaire

Comment continuer à soutenir des joueurs qui en réalité, en tout cas pour un bon nombre d'entre eux, n'ont visiblement aucun respect pour leur public et une vision du professionnalisme très discutable ? Après cette 20e défaite de la saison en championnat, il est temps que cette saison pathétique s'arrête. Et que les propriétaires fassent le nécessaire pour que le fiasco ne tourne pas au drame. Quitte à s'ouvrir et à accepter du soutien, pour l'intérêt supérieur du Limoges CSP.