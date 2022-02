Basket - Le Limoges CSP se renforce avec la signature du meneur letton Ingus Jakovics

Le Limoges CSP tient son nouveau joueur suite à la blessure de Gerry Blakes et au départ pour Nancy de Ludovic Beyhurst. Le club limougeaud vient d'engager jusqu'en fin de saison le meneur international letton Ingus Jakovics. Agé de 28 ans (1m86), il a évolué au VEF Riga et au BK Ventspils en Lettonie mais aussi à Varese en Italie et dans le club de Budivelnyk en Ukraine.

Une menace supplémentaire à 3 points

Cette saison, il jouait à nouveau dans son pays dans le club de Valmiera où il tournait en moyenne à 11,3 points et 3,6 passes décisives par match pour une évaluation de +7 en 25 minutes. A voir ses highlights 2020 (vidéo ci-dessous), c'est un meneur porté sur le tir extérieur. Le directeur sportif Crawford Palmer le présente comme un combo. Il vient compléter les postes en 1 et 2 occupés par Tim Crusol, Demonte Harper et CJ Massinburg.

La réaction du directeur sportif du club, Crawford Palmer sur le site du Limoges CSP : "Ingus Jakovics vient renforcer nos lignes arrières jusqu’à la fin de saison. Nous avions besoin d’une autre option dans le backcourt et il peut nous aider par sa vision de jeu, son tir et sa capacité à jouer les situations de pick and roll. C’est un véritable compétiteur et un joueur expérimenté qui dispose d’un très bon QI basket. Il saura se mettre rapidement au service du collectif." Prochain match pour Limoges ce samedi avec la réception de Nanterre à Beaublanc, coup d'envoi à 20h30.