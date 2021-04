Basket - Le Limoges CSP trouve un pigiste médical à son pivot Jerry Boutsiele

Un joueur d'expérience arrive sur le parquet de Beaublanc. Maciej Lampe, 36 ans, débarque dans le Limousin comme pigiste médical de Jerry Boutsiele, absent pendant plusieurs semaines. C'est sa première expérience dans le championnat de France.

Ce globetrotteur, à la double nationalité polonaise et suédoise, de 2,11 mètres a été drafté en NBA en 30ème position chez les Knicks de New-York en 2003.

Après trois années passées en en NBA, le joueur est rentré en Europe pour disputer 86 matchs d'Euroleague entre 2001 et 2015 du côté du Real Madrid, FC Barcelone ou encore du Maccabi Tel Aviv.

En 2011, il remporte l'Eurocup avec l'Unics Kazan où il compile cette saison 18.3 points de moyenne. Cette année, Maciej Lampe évolue en Pologne. Il tourne à 13 points de moyenne et 4.3 rebonds en 21.8 minutes de jeu

"Un joueur capable de nous apporter en poste 4 et 5"

Pour le directeur sportif du Limoges CSP, l'arrivée de Maciej Lampe est une bonne nouvelle : "Il est déjà en forme et en rythme, il jouait encore les playoffs en Pologne la semaine dernière. C'est un joueur expérimenté au plus haut niveau européen capable de nous apporter en poste 4 et 5. Avec son QI basket et son expérience, on peut espérer que son adaptation sera rapide."

Avec la blessure de Jerry Boutsiele, cette arrivée est la bienvenue. Le Limoges CSP entame une série de quatre rencontres en une semaine dont un match important à Beaublanc face à Dijon en JeepElite, ce mardi à 19h, et une demi-finale de Coupe de France à l'Astroballe face à l'Asvel jeudi à 20h.