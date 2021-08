Basket - Le Limoges CSP va disputer 10 matchs de pré-saison, 1er rendez-vous le 29 août à Andorre

Le calendrier d'avant saison a enfin été dévoilé ce vendredi par le Limoges CSP. Avec le changement d'entraineur et l'arrivée de l'italien Massimo Cancellieri, il a fallu tout revoir. Cela a pris du temps avec à la clé, un programme chargé. Après les traditionnels tests médicaux lundi et mardi, le 1er entrainement est prévu mercredi au Palais des sports de Beaublanc. Une semaine et demi plus tard, les Limougeauds disputeront leur 1er match de préparation le dimanche 29 août (12h30) sur le parquet d'Andorre. Le 1er d'une série de 10 rencontres. Le mercredi 1er septembre (19h), les supporters pourront découvrir l'équipe au Palais des sports de Saint Junien face à Boulazac. L'équipe prendra ensuite la direction de Pau pour le tournoi Nouvelle-Aquitaine les samedi 4 et dimanche 5 septembre en compagnie de l'Elan Béarnais, du BBD et de Poitiers.

Un entrainement ouvert au public et un match à Beaublanc les 8 et 19 septembre

Moment très attendu par les fans, l'entrainement du mercredi 8 septembre sera ouvert au public à Beaublanc. Les joueurs iront ensuite à Bourges pour le Trophée Aviva les vendredi 10 et samedi 11 septembre avec un 1er match face au Mans et un second contre Orléans ou Cholet. S'en suivra le traditionnel Trophée Michael Brooks le mercredi 15 septembre (20h30) à Rueil-Malmaison face aux Metropolitans de Boulogne-Levallois. Retour ensuite en Limousin pour le 1er match cette saison au Palais des Sports le dimanche 19 septembre (18h) face à Bourg-en-Bresse. Une préparation qui se terminera par deux déplacements face à deux autres pensionnaires de l'élite. Le mercredi 22 septembre à Roanne (19h) et le samedi 25 septembre à Cholet (20h). Début du championnat le week-end du 2 octobre avec un déplacement à Nanterre.