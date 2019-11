Basket Le Mans : "il faut que l'on soit plus agressif" Dounia Issa, l'entraîneur du MSB

Le Mans, France

Les basketteurs du MSB vont jouer à Roanne ce vendredi pour la 9ème journée de la Jeep Elite. Les sarthois sont dixième et vont se retrouver face au dernier du classement. Et ce n'est pas gagné d'avance. Le point sur les enjeux de la rencontre.

Encore des blessés mais des retours

Les sarthois, n'ont jamais joué au complet depuis le début de la saison. Ils seront encore affaiblis dans ce déplacement avec plusieurs joueurs à l'infirmerie. "Antoine Eito, le capitaine s'est blessé au genou; il est arrêté pour deux semaines" souligne Dounia Issa, l'entraîneur du MSB. "Et puis il y a aussi Obi Emegano qui ne s'est pas du tout entraîné de la semaine. En revanche, on va récupérer D.J. Stephens, et Terry Tarpey qui peuvent jouer poste 3 et 4, là où on n'avait plus personne quasiment. C'est intéressant pour nous, ça va nous donner de la polyvalence. On attend aussi avec impatience le retour de notre meneur Brandon Taylor. Ce sera pour la semaine prochaine avec la réception de Strasbourg (le 23 novembre). Ça nous donnera encore plus d'armes offensives car il peut marquer beaucoup de paniers à trois points".

Vous devez être plus agressifs

Dounia Issa, l'a répété à plusieurs reprises lors du dernier entraînement ce jeudi avant de partir pour Roanne : "vous devez être plus agressifs".

"Je ne parle pas en tant que gentils ou méchants" souligne l'entraîneur du MSB, "c'est plus une envie d'avancer sur le cercle. Il faut qu'ils aillent plus vers l'avant une fois qu'ils reçoivent la balle. Il y a des situations où on est un peu passif et on peut faire mieux".

Les joueurs du MSB à l'entraînement avant leur départ pour Roanne © Radio France - Christelle Caillot

Aller jouer chez le dernier, ça peut être un piège

"Ce sera forcément compliqué, avec l'absence d'Antoine Eito, car c'est lui qui marque le plus de points" souligne Dounia Issa, l'entraîneur du MSB. "Mais, on y va déterminer et on a envie de faire mieux que ce que l'on a fait sur nos déplacements précédents. On a souvent été distancé à l'extérieur et là, on a envie d'aller à Roanne et d'exister. Peu importe la configuration de l'équipe, peu importe les absents et les présents, ce que j'ai dit aux garçons c'est que je veux voir des hommes qui ont avec une vraie détermination. Que l'on gagne ou que l'on perde, je veux que l'on fasse un vrai match".

"Face au dernier, c'est souvent plus difficile, parce que ce sont souvent des équipes qui jouent leur vie" poursuit" Dounia Issa, l'entraîneur du MSB. C'est souvent plus dur à jouer, ça peut être un piège. Roanne, tous leurs joueurs américains sont très bons depuis le début de la saison et ils provoquent énormément de fautes. Ils ont aussi un jeu très rapide et il faudra faire très attention".

Roanne / MSB coup d'envoi ce vendredi 15 novembre à 20h.