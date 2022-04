Basket : Le Mans s'incline face à Cholet, 67-80 sur le parquet de l’Antarès

"Ça reflète pas notre saison et ça reflète pas tous les efforts qu'on fait depuis le début", déplore Williams Narace, le pivot de l'équipe de basket du Mans. Ce samedi, lors de la 27ème journée de Betclic Elite, le MSB s'est incliné face à Cholet, 67-80, à domicile, à l'Antarès. C'est la troisième défaite d'affilée pour les basketteurs du Mans, alors que la phase de play-off arrivent à grands pas, et qu'il faut donc absolument rester dans les huit premiers pour pouvoir y accéder.

"On était cuit"

C'est une grosse déception pour l'équipe, ainsi que pour son entraîneur. Pour lui, son groupe est pénalisé par l'absence de quelques joueurs sur le terrain. L'arrière Scott Bamforth et l'ailier Terry Tarpey sont, en effet, blessés et n'ont pas pu jouer ce samedi." Déjà, je nous vois en fin de première mi-temps, avec tous les joueurs avec les mains sur les genoux... Donc je me suis dit que la deuxième mi-temps, ça allait être compliqué. Malheureusement, ça l'a été parce qu'après, on manquait de vitesse. On était un peu en retard défensivement. Pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'on était cuit", explique Elric Delord, avant de continuer : " C'est pas une question de joueurs. Les joueurs qui sont là, ce sont des joueurs qui ont beaucoup de qualités ! Le truc, c'est qu'on ne peut pas tourner. Regardez les temps de jeu. Vous voyez que Cholet a environ 20 minutes de temps de jeu par joueur. Moi, j'ai la plupart des joueurs à 30 minutes. Sauf qu'on est déjà dans ce temps de jeu là depuis 15 jours, trois semaines... Donc on y laisse du jus, on y laisse de la gomme et c'est difficile d'enchaîner."

"Je pense que pour le groupe, ce serait bien d'être en play off. Ce serait la récompense."

Mais pas question de se décourager pour le MSB. "Il faut rester positif et se dire qu'on doit sortir de là, espère Williams Narace. Il y a encore des matchs qui arrivent, donc on va essayer de rester soudé et se concentrer pour les prochains matchs. Je pense que pour le groupe, ce serait bien d'être en play off. Ce serait la récompense."

En tout cas, les joueurs du Mans auront peu de temps pour se remettre de cette défaite. Le prochain match, ce sera mardi 12 avril contre Limoges. Puis le MSB rencontrera Nanterre, samedi 16 avril.