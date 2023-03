Basket : le match de la JDA face au CSP va avoir un goût de revanche

C'est sûr, l'ambiance sera électrique ce mardi 28 mars au Palais des Sports de Dijon. les basketteurs de la JDA reçoivent le CSP Limoges pour le compte de la 26° journée du championnat Elite.

Les Limougeauds sont gonflés à bloc. Dimanche soir, ils ont réussi à faire tomber Monaco le leader du championnat en s'imposant 83 à 76 dans un palais de Beaublanc survolté.

En outre, ils arrivent à Dijon avec un goût de revanche. Il y a un peu plus d'un mois, à la mi-février, la Jeanne les avait sorti de la Leader's Cup en quart de finale sur le score sans appel de 83 à 65.

La JDA va enchainer son 3° match en moins d'une semaine © Radio France - Olivier Estran

"Oui, mais ils nous ont battus chez eux au match aller de la saison régulière. Il y'a donc "un partout, balle au centre" sourit l'ailier de la JDA Abdoulaye Loum. "Ce mardi soir, ils arrivent au grand complet, et c'est sûr ils auront envie de nous faire payer leur défaite en Leader's Cup. Et c'est un match important pour l'accession aux Playoffs."

Abdoulaye Loum compte sur le soutien du public © Radio France - Olivier Estran

La JDA est 5° du championnat, le CSP est 10° et les 2 clubs veulent tous les deux être dans le Top 8 pour accéder fin mai à la phase finale du championnat. C'est tout l'enjeu de cette rencontre pour le meneur de jeu dijonnais Jonathan Rousselle "C'est l'objectif premier de cette fin de saison. On a été sortis en coupe de France, on a pas tenu notre place en Leader's Cup, On a plus de BCL. On veut donc être dans les 8 premiers et à la meilleure place possible."

Qui aura le meilleur public ?

La JDA compte sur son public pour faire la différence dans ce beau bras de fer. "Quand on va jouer à Beaublanc, les supporters portent vraiment Limoges" note Abdoulaye Loum. "Je ne suis pas inquiet, on doit pouvoir faire aussi bien à domicile" complète Jonathan Rousselle. "On a un super public, et il saura être présent même un mardi soir."

"On doit être dans le Top 8 avec la meilleure place possible" souligne Jonathan Rousselle © Radio France - Olivier Estran

Le coup d'envoi sera donné à 20h30. Le Palais des Sports sera très certainement complet. A l'heure où l'on écrit ces lignes, il reste encore quelques places pour soutenir la Jeanne qui, après un déplacement en Israël et une victoire dimanche à Bourg-en Bresse (75 à 69) va enchainer son 3° match en moins d'une semaine.