Basket : le match de Ligue des Champions Le Mans-Karşıyaka reporté à mercredi

A cause de la neige, l'équipe turque a décollé trop tard d'Istanbul pour arriver à Antarès dans les temps ce mardi. Le match est donc reporté à demain, toujours à 20H30. Les billets restent valables.

Après quelques heures de suspense, c'est maintenant officiel : le match de Ligue des Champions entre le Mans Sarthe Basket et Pinar Karşıyaka (Izmir), prévu ce mardi soir à 20H30 à Antarès, est finalement reporté de 24 heures. L'équipe turque est restée bloquée à l'aéroport d'Istanbul à cause de la neige ; le vol de lundi a été annulé, et les joueurs ont décollé trop tard ce mardi de Turquie pour arriver à temps au Mans. Une mésaventure que les Turcs ont largement partagée sur les réseaux sociaux :

Les billets achetés initialement pour le 10 janvier restent valables pour le 11, dans les mêmes conditions d'accès. Dans l'hypothèse où vous ne pourriez pas assister à la rencontre ce mercredi, vous pouvez vous faire rembourser, mais uniquement auprès du club (et pas dans les autres points de vente).