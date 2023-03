Basket : le meneur de l'Alliance sport Alsace signe la meilleure évaluation de l'histoire de la Pro B

Le meneur franco-espagnol de l'Alliance sport Alsace, Tom Digbeu, a réalisé l'une des plus grosses performances de l'histoire pour un joueur de Pro B de basket. Il a inscrit 47 points et signé un 50 d'évaluation et donné la victoire aux Alsaciens face à Denain

Tom Digbeu lors d'un match face à Vichy © Maxppp - Maxppp L'énorme performance ce vendredi soir de Tom Digbeu. Le meneur franco-espagnol de l'Alliance Sport Alsace a inscrit 47 points lors de la victoire du club à Denain 113 à 110. C'est l'un des plus gros scoring de l'histoire de la Pro B. Tom Digbeu a en plus donné la victoire aux Alsaciens en claquant avec la planche un superbe panier à trois points à la fin des prolongations. ⓘ Publicité Un match historique pour le Pro B et pour Gries-Souffel. Le club alsacien conforte sa place de 8e du championnat et reste donc en lice pour les playoffs.