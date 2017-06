Basket : le meneur de Strasbourg Frank Ntilikina entre dans l'histoire comme le joueur français le mieux "drafté"

Frank Ntilikina, 19 ans, jouera la saison prochaine en NBA, sous le maillot des New York Knicks. Le Strasbourgeois a brillé dans la nuit de jeudi à vendredi, choisi en huitième position lors de la fameuse "draft", bourse des jeunes talents mondiaux du basket.

C'est un jour historique dans l'histoire du basket français. Frank Ntilikina a été choisi en 8e position lors de la fameuse "draft" à New York, une soirée de prestige, porte d'entrée dans l'élite du basket américain. Il termine dans une meilleure position que Joachim Noah, le Français le mieux "drafté" jusqu’à présent, choisi en 9e position. C'est une première consécration pour ce joueur de 19 ans formé en Alsace, d'abord à Saint-Joseph Strasbourg puis à la SIG. C'est son profil très recherché de grand meneur de jeu d’1,96 m, capable de défendre sur plusieurs positions différentes et son étonnante maturité qui lui ont donné l'avantage.

New York! I can't wait to show the greatest city in the world what I've got. Check me out: #WhoDoYouCollect https://t.co/KI7T5sTdrR pic.twitter.com/Fn5AzBuTpQ