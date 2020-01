Basket - Limoges CSP : le meneur Semaj Christon ne partira finalement pas à Athènes

Limoges, France

Le meneur américain du Limoges CSP Semaj Christon reste finalement à Limoges, en tout cas pour l'instant. Après avoir confirmé un accord quasiment imminent avec le club grec de l'AEK Athènes ce jeudi, le CSP annonce ce vendredi matin que son joueur restera en Limousin. Alors que le Limoges CSP avait même fait une croix sur son meneur américain pour le déplacement samedi à Orléans, le club limougeaud évoque ce vendredi "un changement de stratégie sportive du club grec".

Il reste à Limoges, mais avec quel état d'esprit ?

La raison est simple. L'AEK cherchait un meneur étranger. Mais son meneur grec s'est blessé en début de semaine. Dans le championnat grec aussi il y a des quotas de joueurs nationaux à avoir dans chaque équipe. Comme la blessure du meneur grec est plus grave que prévu, l'AEK a décidé de mettre ses capacités financières pour le recrutement d'un fort meneur grec évoluant à Badalone. D'où ce revirement dans le dossier Christon. Il va donc rester à Limoges, mais avec quel état d'esprit ?

Le directeur sportif du Limoges CSP précise que d'autres offres pourraient arriver étant donné le niveau de Semaj Christon. Dans ce cas là, "on verra" affirme t'il, en fonction du contexte, et notamment du timing. Mais tant qu'il est limougeaud" il devra être à fond, on s'est mis d'accord avec lui et son agent. C'est dans son intérêt et celui du club" précise Crawford Palmer qui attend de lui le même investissement qu'Anthony Brown venu plusieurs semaines en tant que pigiste médical. A vérifier dès samedi sur le parquet d'Orléans (20h) où il devrait évoluer avec ses coéquipiers selon le CSP.