Basket : le meneur strasbourgeois Ludovic Beyrhurst vient renforcer le Limoges CSP

Après le mexicain Paul Stoll, le Limoges CSP enregistre une nouvelle arrivée, celle du strasbourgeois Ludovic Beyhurst. Le jeune meneur de 20 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison par la SIG, le club de Strasbourg. Une grande aventure dont le jeune homme, d'1m72, attend beaucoup.

C'est surtout offensivement où j'ai envie de montrer que je peux un peu plus évoluer - Ludovic Beyhurst

Il l'avoue le début de saison ne s'est pas passé comme prévu du côté de l'Alsace, et pour lui, Limoges semblait le meilleur choix, "un club mythique", "avec plus de liberté" où il pourra travailler de nouveaux axes "en tant que meneur de jeu, j'ai envie de jouer plus de pick and roll, de tirer un peu plus. C'est surtout offensivement où j'ai envie de montrer que je peux un peu plus évoluer" explique celui qui vient de quitter pour la toute première fois Strasbourg, un peu brutalement et qui confie qu'il lui faudra un petit temps d'adaptation dans sa nouvelle vie.

C'est un joueur très sûr de lui balle en main. Vous verrez, quand il dribble, personne ne peut lui prendre la balle. - Hugo Invernizzi

Le coach du CSP, Alfred Julbé mise beaucoup sur son intelligence mais aussi sur sa complémentarité avec Paul Stoll, l'autre meneur, arrivé la semaine dernière dans l'effectif limougeaud. Parmi les coéquipiers, Hugo Invernizzi, qui a lui aussi débuté sa carrière à Strasbourg. Il connaît bien Ludovic Beyhurst et ses atouts " il va amener sa défense, son maniement de balle. C'est un joueur très sûr de lui balle en main. Vous verrez, quand il dribble, personne ne peut lui prendre la balle. Il va nous amener de la sérénité au poste 1, il peut nous aider à organiser nos attaques, nous aider à dérouler des systèmes sereinement".

De quoi, peut être, éviter les trous d'airs qui pourraient coûter cher, voire même être fatals dimanche, sur le Parquet de Nanterre.

Nanterre / CSP : 11ème journée de Jeep Elite, match à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin ce dimanche. Coup d'envoi à 16 heures.