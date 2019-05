Basket : le MSB bat Chalon-sur-Saône et se qualifie pour les play-offs

Le Mans, France

Le Mans revient de loin mais a réussi à se qualifier ce vendredi soir à Antarès pour les playoffs de basket en battant Chalon-sur-Saône 88-74. Il aura donc fallu attendre la 34e journée de saison régulière Jeep Elite pour savoir si les Sarthois auraient ou non leur ticket d'entrée. C'est donc chose faite. Le MSB - 8e et donc dernier - passe tout juste... Mais passe quand même. Avec un match assez inégal : les Tangos ont d'abord été collés au score avant de prendre de l'avance seulement en fin seconde période. C'est donc un bilan mitigé que fait l'équipe. A l'image de Wilfried Yeguete, ailier fort : "Ce n'était pas un beau match, je pense qu'on a juste fait le boulot. Il y a des matches comme ça. Il faut juste enchaîner. C'était un effort collectif, on a réussi à mettre des points quand il fallait et maintenant on passe à autre chose."

Le Mans, champion de France en titre, affrontera donc Villeurbanne - 1er du classement - en match-aller vendredi ou samedi prochain (le jour reste encore à déterminer). En attendant, le coach de l'équipe sarthoise, Eric Bartecheky, pense déjà à la rencontre : "On les connaît bien, on connaît les qualités de l'équipe. On n'aura pas l'avantage du terrain mais on connaît l'adversaire. Il y a énormément de choses qu'il faut qu'on arrive à corriger, il faut qu'on progresse et on va avoir peu de temps."