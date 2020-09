Basket : le MSB lance sa saison au Mans

La nouvelle équipe du Mans Sarthe Basket a été présentée ce lundi aux partenaires au Mans. La première journée du championnat de France de Jeep Elite est prévue ce samedi avec la réception de Strasbourg à Antares à 20h00. L'équipe est renouvelée et le protocole sanitaire strict quel que soit le nombre de spectateurs.

Un protocole sanitaire qui protège les joueurs et le public

Il y aura déjà un sens de circulation dans les couloirs et dans la grande salle d'Antares. La boutique et la buvette du hall d'entrée seront fermés. Les spectateurs sont invités à rester sur leur siège pendant la mi-temps. Une vidéo à l'attention des supporters sera d'ailleurs projetée pour rappeler les gestes barrières. On ne devrait pas voir les spectacles des pom-pom girls en début de saison, et "Léon le lion", la mascotte du MSB n'ira pas au contact du public. Il n'y aura pas de cocktail à la mi-temps pour les partenaires et pour le réceptif d'après-match, il aura lieu mais chacun devra rester le plus possible assis.

"Je demande à chacun d'entre vous les partenaires, d'être discipliné devant les tables hautes" a souligné devant les partenaires Christophe Le Bouille, le président du MSB.

Et les joueurs ne seront pas présents. Toute l'équipe du MSB, joueurs et encadrement compris sont testés au Covid chaque semaine tous les lundis après-midi.

Christophe Le Bouille, le président du MSB lors de la présentation officielle de l'équipe © Radio France - Christelle Caillot

Une équipe renouvelée avec les play-off pour objectif

"C'est un bonheur de les entraîner tous les jours" a déclaré Elric Delord, l'entraîneur du MSB lors de cette conférence de présentation de l'équipe.

Notre objectif, ce sera les play-off et c'est sûrement le coronavirus qui fera la différence. Car quand il y aura deux cas dans une équipe, une équipe pro de 15 joueurs pourra jouer sans problème; en revanche celle qui a seulement 10 joueurs pro, ce sera plus difficile.

Cette année, l'entraîneur peut s'appuyer sur les piliers du MSB comme Antoine Eïto, Valentin Bigote, ou encore Terry Tarpey. Il y a aussi des "petits" nouveaux comme le lituanien Iggy Mockevicius, et le plus grand de l'équipe Alaa Eddine Boutayeb qui mesure 2m14.

