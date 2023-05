Basket. Le MSB prépare sa nouvelle saison

Que faut-il en retenir ? D'abord la satisfaction d'être de retour à ce niveau, et c'était loin d'être fait d'avance dans un championnat de France très relevé. Autre point de satisfaction : l'affluence à Antarès.

Côté effectif, on a déjà une idée des départs : Terry Tarpey, même si sa destination n'est pas confirmée tout le monde pense à Monaco. Valentin Cherry et Tres Trinkle ont refusé une offre mais le club précise que pour l'américain la porte n'est pas fermée définitivement. Le club négocie avec Abdoulaye Ndoye et semble optimiste sur une prolongation

Ce qui est certain du côté des arrivées c'est le retour de Wilfried Yeguete champion de France avec Le Mans en 2018.

La 6e place du MSB lui permet de prétendre jouer la BCL (Basketball Champions League). Mais ça n'est pas sûr ! Le club ignore pour l'instant s'il jouera le tour principal ou s'il doit passer par un tour préliminaire... étape où il a été éliminé il y a 2 ans. Christophe Le Bouille n'en revient pas.

