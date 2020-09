Basket : le MSB remporte le tournoi de Sablé-sur-Sarthe devant des supporters à qui il avait manqué

Le Mans Sarthe Basket a remporté ce dimanche le Trophée Sarthe Basket qui avait lieu à Sablé-sur-Sarthe en battant Cholet (85-65) et Orléans (96-71). Les supporters étaient heureux de retrouver leurs joueurs ce week-end.

La pause forcée, due à la pandémie de Covid-19, n'a pas affaibli les joueurs du MSB. Ils ont remporté leur deux matches ce week-end à Sablé-sur-Sarthe face à Cholet (85-65) et Orléans (96-71) au Trophée Sarthe Basket. "Les joueurs sont arrivés en forme" explique l'entraîneur Elric Delord, "alors on les a chargé un peu plus ! Maintenant il faut reprendre des automatismes, le jeu de basket collectif en lui-même, dont ils ont été sevrés, mais sur le plan physique ils sont bons".

Des mesures sanitaires strictes

Prise de température, gel hydroalcoolique, masque obligatoire pendant tout le match, les organisateurs du Trophée Sarthe Basket ont du prendre de nouvelles mesures importantes pour que le tournoi ait lieu avec du public. 2.000 personnes ont été reçues sur les trois jours.

Le MSB face à Orléans ce dimanche au Trophée Sarthe Basket de Sablé-sur-Sarthe © Radio France - Solène Cressant

Des supporters heureux

Dans la salle ce dimanche, il y avait 215 spectateurs, tous masqués, mais heureux de revoir leurs joueurs comme Olivier, qui ne quitte pas le match des yeux pour nous répondre "je suis abonné, ils m'ont manqué oui ! Sans match depuis le mois de mars, là je suis content, et même si je crève de chaud avec mon masque !".

Sans match depuis le mois de mars, je suis content de les revoir, même si je crève de chaud avec mon masque ! - Olivier supporter du MSB

Les joueurs aussi ont apprécié de revoir leurs supporters, "c'est toujours plus agréable de jouer devant des gens, toujours mieux que le huis clos ! "

Joueurs comme supporters espèrent se retrouver aussi souvent que possible cette saison. Le MSB joue un dernier match amical ce samedi 19 septembre contre Limoges, au Mans. Il retrouve le championnat de Jeep Elite le samedi 26 septembre à domicile contre Strasbourg à 20 heures.